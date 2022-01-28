Мать погибшего ребенка из Южноуральска стояла на учете в полиции

Прокуратурой Челябинской области поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности сотрудников социальных служб Южноуральска. В городе при пожаре погиб трехлетний ребенок. Его мать стояла на учете в полиции за неисполнение родительских обязанностей.

Установлено, что ребенок из многодетной малообеспеченной семьи на момент пожара находился дома без присмотра взрослых. Мать воспитанием детей занимается одна, состоит на профилактическом учете в отделе полиции как родитель не исполняющий своих обязанностей. В 2021 году в отношении нее трижды составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию погибшего малолетнего ребенка.

«По факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей в части бесконтрольного времяпровождения детьми в отношении женщины неоднократно принимались меры привлечения ее к ответственности, однако действенных мер принято не было, что повлекло гибель ребенка», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», трагедия произошла 27-го января в трехэтажном многоквартирном доме по улице Спортивной. В квартире на первом этаже в одной из комнат горели вещи и мебель. В соседней комнате пожарные обнаружили мальчика 2018-го года рождения без признаков жизни.

Следственным комитетом по Челябинской области возбуждены уголовные дела по статьям ««Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».