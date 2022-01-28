28.01.2022
Мать погибшего ребенка из Южноуральска стояла на учете в полиции
28.01.2022
В Челябинске снова «заминировали» школу
28.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ уже 1476 классов и 18 школ, по ковиду - 57 класс
28.01.2022
Южный Урал примет Всероссийские старты «Лед надежды нашей»
28.01.2022
Публичная библиотека презентовала календарь знаменательных дат на 2022 год
28.01.2022
После гибели ребенка в Южноуральске СК возбудил уголовное дело по факту халатности работников соцслужб
Мать погибшего ребенка из Южноуральска стояла на учете в полиции
28.01.2022
После гибели ребенка в Южноуральске СК возбудил уголовное дело по факту халатности работников соцслужб
28.01.2022
В Южноуральске по факту смерти малыша при пожаре возбуждено уголовное дело
24.01.2022
Пожарный из Златоуста спас женщину с грудным ребенком
18.01.2022
В центре Челябинска взорвалась «Газель»
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022