Мать троих детей из Южноуральска отправили в колонию за неуплату алиментов

Суд приговорил к четырем месяцам лишения свободы мать троих детей из Южноуральска (Челябинская область) за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Как выяснялись, у женщины трое девочек: старшая 2012 года рождения и двойняшки 2014 года рождения. В настоящее время дети воспитываются в приемных семьях.

«Мама и ранее не баловала своих дочерей вниманием и материальной помощью, что стало поводом для обращения приемных родителей в суд за взысканием алиментов и основанием для возбуждения исполнительного производства в Южноуральском отделении судебных приставов. Но меры принудительного исполнения не способствовали исправлению женщины», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Никаких действий по трудоустройству женщина не принимала, задолженность копилась, что обернулось уголовным преследованием. Причем, это уже не первое уголовное дело за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности этой дамы на содержание своих несовершеннолетних детей на момент последнего судебного заседания составила более 830 тысяч рублей.

В итоге женщина была признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью первой статьи 157 Уголовного кодекса РФ - «Неуплата средств на содержание детей. За каждое из них ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок три месяца. Путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений суд назначил ей четыре месяца в исправительной колонии общего режима.