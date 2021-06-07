Многодетную мать из Златоуста отправили на 14 лет в колонию за убийство сына

Челябинский областной суд вынес приговор 24-летней жительнице Златоуста, которая довела до смертельного истощения 11-месячного сына. Многодетную мать отправили в колонию, а также лишили прав в отношении двоих выживших детей.

«Установлено, что обвиняемая, проживающая в Златоусте со своими тремя малолетними детьми 2012 г.р.,2016 г.р. и 2018 г.р., в октябре 2019 года оставила одних своих двоих малолетних детей: дочь, которой на момент совершения преступления было три года семь месяцев и 11-месячного сына, уйдя из дома на четыре дня, тем самым поставив их в опасное для жизни и здоровья состояние, что привело к смерти мальчика от крайнего истощения организма, вследствие голода и обезвоживания», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Златоустовский городской суд лишил женщину родительских прав на двух оставшихся детей.

Суд признал мать виновной по статьям: 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 125 УК РФ (оставление в опасности). А также по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Женщину приговорили к 14 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев.