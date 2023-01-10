Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой

В Златоусте (Челябинская область) в квартире одного из домов обнаружены тела пожилых мужчины и женщины. СК региона начал проверку.

По предварительным данным, нет признаков криминального характера смерти. В крови мужчины и женщины обнаружен большой объем этилового спирта.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.