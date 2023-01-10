10.01.2023
С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе
10.01.2023
Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию
10.01.2023
Сотрудники нацпарка «Таганай» просят помочь пернатым пережить холода
10.01.2023
Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой
10.01.2023
Челябинская область выберет лучших работодателей
10.01.2023
СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе
Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой
10.01.2023
СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе
30.12.2022
По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
23.12.2022
Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023