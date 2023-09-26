Мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги

В Подмосковье оперативники уголовного розыска Магнитогорска задержали 19-летнего подозреваемого в мошенничестве. Молодой человек в соцсети от имени девушки выманил деньги у магнитогорца.

Как рассказали в пресс-службе главка, в дежурную часть отдела полиции «Левобережный» УМВД России по городу Магнитогорску обратился 23-летний потерпевший. Молодой человек пояснил, что в социальной сети познакомился с девушкой и пригласил ее в кинотеатр, она предложила приобрести билеты, и он перевел ей деньги. После чего она заблокировала страницу. Потерпевший понял, что его обманули на сумму более четырех тысяч рублей.

Проанализировав поступившую информацию, сотрудники уголовного розыска установили и задержали в городе Подольске подозреваемого в совершении преступления. Им оказался не имеющий постоянного места работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 19-летний молодой человек.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.