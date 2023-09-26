26.09.2023
Челябинский центр искусств объявил творческий флешмоб ко Дню учителя
26.09.2023
В Челябинской области водитель погиб после столкновения машины с лосем
26.09.2023
Мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги
26.09.2023
Хвойные красавицы воздушной гавани Магнитки обрели новую жизнь с ММК
25.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)
25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
Мошенник выдавал себя за девушку и выманивал деньги
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023