24.02.2022
Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала
24.02.2022
В Челябинском парке стартовали бесплатные кинопоказы фильма «Аркаим. Колесница времени»
24.02.2022
Два российских гражданских судна подверглись обстрелу
24.02.2022
В Челябинске сотрудники полиции массово проверили маршрутчиков
24.02.2022
Челябинцев приглашают к рассмотрению инициативного проекта по благоустройству территории зоопарка
24.02.2022
«Аня – это история про меня».
Мужчину, расстрелявшего работников РЖД в Карталах, отправили в СИЗО
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022