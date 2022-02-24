Мужчину, расстрелявшего работников РЖД в Карталах, отправили в СИЗО

Мужчину, который убил бывшую супругу и ранил мастера на железнодорожной станции Карталы (Челябинская область), взяли под стражу.

Меру пресечения ему сегодня, 24 февраля, избрал Каталинский городской суд. Стрелок два месяца проведет в СИЗО.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», местный житель расстрелял из охотничьего ружья двух работников механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ ОАО «РЖД» 21-го февраля.

Женщина, оказавшаяся бывшей супругой стрелявшего, трудилась приемосдатчиком груза и багажа. Она погибла. Кроме этого, был тяжело ранен в область головы мастер. После совершения преступления стрелок пытался покончить с собой.

Челябинским следственным отделом на транспорте СК России возбуждены уголовные дела по статье «Убийство, покушение на буйство двух и более лиц».