МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов

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МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов

В МВД России прокомментировали уголовное дело в отношении родственника скандального застройщика Сребрянского, которое направлено в суд.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, двое руководителей группы компаний-застройщиков под предлогом возведения многоквартирных жилых домов в Челябинске и Копейске путем обмана совершили хищение денежных средств граждан и организаций на сумму свыше трех с половиной миллиардов рублей.

Для привлечения внимания к проектам была проведена широкомасштабная рекламная кампания. Деньги 2 700 участников долевого строительства вместо использования по прямому назначению вывели через подконтрольные фигурантам организации и похитили, а 29 объектов достроены не были.

«В ходе предварительного расследования допрошено свыше 1,5 тысячи потерпевших и более 200 свидетелей, назначено 26 судебных экспертиз, произведено более 30 обысков. Объем уголовного дела составил более 300 томов. В целях обеспечения возможных гражданских исков потерпевших по возмещению ущерба наложен арест на имущество обвиняемых, их родственников и подконтрольных им организаций на сумму 380 миллионов рублей», - рассказали в региональном полицейском главке.

Один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, владелец компании СК «Радуга» Юрий Стеканов оказывал содействие родственнику Александру Сребрянскому в обмане дольщиков.

Стеканову вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. В связи с тем, что он заключил досудебное соглашение, расследование уголовного дела окончено, обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.

Ранее агентство сообщало, что в Копейске планируют достроить три проблемных дома компании «СтройИнвест» и таким образом восстановить права 106 дольщиков. Решение о том, чтобы достроить три проблемных дома (проспект Коммунистический, 25) принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Напомним, «СтройИнвест» входил в группу печально известной компании «Серебряный ключ». Его руководителем являлся Александр Сребрянский, который стал фигурантом уголовного дела о махинациях с деньгами дольщиков.