На Градском кладбище Челябинска вандалы осквернили десятки могил

На Градском кладбище Челябинска неизвестные осквернили десятки могил. О повреждении надгробий полицейским 22 июня сообщил смотритель кладбища.

Как оказалось, вандалы, для которых, судя по всему, нет ничего святого, повалили на землю 31 надгробный памятник. Кроме того, у восьми памятников имеются повреждения – сломанные части.

В отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по части первой статьи 244 УК РФ «Уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений».

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства района.