23.06.2023
Аспиранты ЮУрГГПУ из Китая успешно защитили кандидатские диссертации
23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
23.06.2023
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
22.06.2023
В Челябинске на трех улицах будет закрыто движение троллейбусов
На Градском кладбище Челябинска вандалы осквернили десятки могил
В Челябинской области в День памяти и скорби проходят памятные акции
22.06.2023
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023