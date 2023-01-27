На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами

В Челябинске сегодня рано утром, 27 января, на остановке «Больница скорой помощи» на северо-западе загорелся трамвай №14, в котором находились люди.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, в электротранспорте загорелся моторный отсек. В момент происшествия в вагоне находились полтора десятка взрослых пассажиров. Все люди эвакуировались самостоятельно.

При возгорании трамвая, которое было ликвидировано до прибытия пожарных, никто не пострадал.