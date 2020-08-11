ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На станции Кропачево пассажир с «белой горячкой» ранил ножом полицейского

Происшествия
Сегодня, 13:17
Размер текста

На станции Кропачево (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан агрессивный пассажир. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бросался с ножом на пассажиров и стражей порядка. Его поместили в больницу, где ему был установлен диагноз «белая горячка»

Десятого августа сотрудникам полиции, несущим службу на станции Кропачево, поступило сообщение, что в вагоне поезда сообщением «Самара – Владивосток» едет пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается грубой нецензурной бранью.

«Наряд полицейских прибыл к поезду, чтобы доставить нарушителя в дежурную комнату полиции для составления протокола. Однако пассажир повел себя агрессивно, выхватил из сумки нож и, размахивая им, стал угрожать пассажирам и полицейским, а затем бросился бежать. В результате совместных действий сотрудников транспортной полиции и прибывшего на место происшествия участкового уполномоченного, агрессивный гражданин был задержан. При задержании участковый получил неопасную для жизни и здоровья травму руки», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Установлено, что 42-летний мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе за совершение краж и грабежа. На данный момент гражданин находится в медицинском учреждении с предварительным диагнозом «алкогольный делирий», в простонародье - это «белая горячка».

Составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Кроме того, следственным органами Уральского СК на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного честью частью второй статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации   - «Применении насилия в отношении представителя власти».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 10:07
КСП нашла финансовые нарушения в работе областного центра инвентаризации на 10 миллионов рублей
Сегодня, 10:06
Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки водителей междугородних автобусов
Вчера, 16:04
В Сосновском районе покупатель с гранатой устроил дебош в алкомаркете
Вчера, 15:54
Житель Челябинска стал жертвой приложения «Мобильный банк» и собственной беспечности
Вчера, 14:21
В Аргаяше пассажирский поезд сбил пьяную женщину
Вчера, 13:24
Родственники задержанного топ-менеджера «Уралавтодора» обратились к уполномоченному по правам человека
Вчера, 11:21
В Челябинске лужа стала причиной смертельной аварии
09.08.20 12:38
В Миассе иномарка сбила подростка на скутере
09.08.20 12:17
В Челябинске молодые люди устроили массовую драку на Кировке
08.08.20 13:28
Полиция Челябинска начала проверку по факту хищения кустов кизильника
Общество
Сегодня, 11:50
Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Общество
Сегодня, 13:10
На улице Дзержинского в Челябинске наконец появятся трамвайные остановки и тротуары
Новости
Сегодня, 14:19
Политика
«Гражданский патруль» мог «наехать» на «ЗлатСитиСервис» по политическим мотивам
Сегодня, 13:27
Федерация
Малоимущим россиянам добавят деньги на детей
Сегодня, 13:24
Федерация
В России подсчитали стоимость квеста “собери ребенка в школу”
Сегодня, 13:21
Происшествия
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
Сегодня, 13:19
Происшествия
В колонии Каслинского района повесился наркосбытчик
Материалы рубрики
Сегодня, 13:21
Происшествия
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
Сегодня, 13:19
Происшествия
В колонии Каслинского района повесился наркосбытчик
Сегодня, 13:15
Происшествия
В Златоусте потолок, рухнувший на ребенка, стал поводом для прокурорской проверки
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей
Сегодня, 10:06
Происшествия
Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки водителей междугородних автобусов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика