На станции Кропачево пассажир с «белой горячкой» ранил ножом полицейского

На станции Кропачево (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан агрессивный пассажир. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он бросался с ножом на пассажиров и стражей порядка. Его поместили в больницу, где ему был установлен диагноз «белая горячка»

Десятого августа сотрудникам полиции, несущим службу на станции Кропачево, поступило сообщение, что в вагоне поезда сообщением «Самара – Владивосток» едет пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается грубой нецензурной бранью.

«Наряд полицейских прибыл к поезду, чтобы доставить нарушителя в дежурную комнату полиции для составления протокола. Однако пассажир повел себя агрессивно, выхватил из сумки нож и, размахивая им, стал угрожать пассажирам и полицейским, а затем бросился бежать. В результате совместных действий сотрудников транспортной полиции и прибывшего на место происшествия участкового уполномоченного, агрессивный гражданин был задержан. При задержании участковый получил неопасную для жизни и здоровья травму руки», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Установлено, что 42-летний мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе за совершение краж и грабежа. На данный момент гражданин находится в медицинском учреждении с предварительным диагнозом «алкогольный делирий», в простонародье - это «белая горячка».

Составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Кроме того, следственным органами Уральского СК на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного честью частью второй статьи 318 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Применении насилия в отношении представителя власти».