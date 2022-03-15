На Таганае спасатели нашли тело пропавшего туриста из Перми

Сегодня, 15 марта, в ходе проведения поисковых работ спасатели дежурной смены златоустовского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области обнаружили тело пропавшего туриста из Перми. Он ушел в пеший поход еще седьмого марта и пропал.

Поисковая операция по розыску туриста была начата в день его исчезновения.

Напомним, тревогу поднял сотрудник приюта «Гремучий ключ» после того, как седьмого марта 21-летний турист, приехавший на Южный Урал из Перми, не вернулся к месту стоянки. Известно, что парень 2001-го года рождения совершал одиночные походы по маршрутам национального парка. Около восьми утра седьмого марта он вышел на очередную прогулку (в неизвестном направлении) и с тех пор к своей палатке не возвращался.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе региона, спустя девять дней тело погибшего юноши было обнаружено на северо-восточном склоне горы Круглица. Причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены соответствующими органами в ходе проведения расследования.