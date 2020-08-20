На те же грабли: доверчивые южноуральцы продолжают переводить деньги мошенникам

Полицейские Челябинска задержали мошенника, которому доверчивая местная жительница перевела почти 100 тысяч рублей за якобы услуги по сборке кухонной мебели.

Полицейские установили, что 39-летний мужчина размещал объявления на известных интернет сайтах об оказании услуг по изготовлению и сборке мебели для кухни. Одной из заказчиц стала 30-летняя местная жительница, Женщина заключила договор с «подрядчиком» и внесла предоплату в размере 97000 рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь. Обманутая клиентка обратился с заявлением в полицию.

«По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД по городу Челябинску Марина Талипова.

Жертвой мошенников стали и жители Магнитогорска.

«В отдел полиции «Левобережный» и «Правобережный» обратились 63-летняя и 73-летняя жительницы нашего города, которые пояснили, что им позвонили неизвестные и представившись сотрудниками "службы безопасности банков" сообщили, что с их счетов производятся попытки списания денежных средств и, чтобы это остановить, нужно продиктовать номера банковских карт и смс-коды, которые будут приходить в смс-сообщениях. Потерпевшие выполнили инструкции и лишились денежных средств в размере 24 000 рублей и 34 000 рублей», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Несмотря на все предостережения сотрудников полиции и их призывы к бдительности, жители Челябинской области продолжают «покупаться» на уловки мошенников. За несколько дней они перевели им больше шести миллионов рублей.

Сотрудники полиции рекомендуют перед заключением договора на оказание каких-либо услуг и работ заранее собирать информацию о подрядчике: отзывы в интернете, мнение знакомых, наличие сайта и актуальность информации, размещенной на нем. Не верьте заманчивым рекламным предложениям с заниженными ценами. Внимательно изучайте подписываемые документы.

Также полицейские напоминают, что сотрудники служб безопасности банков не осуществляют телефонные звонки с предложениями о переводе денежных средств на резервные или безопасные счета – это распространенная схема мошенничества. Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные персональные данные и сведения о своих банковских картах.