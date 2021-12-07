На трассах Челябинской области за сутки погибли три человека, восемь пострадали

На трассах Челябинской области за прошедшие сутки в шести ДТП погибли три человека и восемь получили ранения.

В Пластовском районе около четырех часов ночи шестого декабря на 51-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск 19-летний парень за рулем ВАЗ-2106, не имевший прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Ивеко» под управлением 29-летнего водителя. От полученных травм водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия.

В настоящее время установлено, что погибший жил в Пласте, водительского удостоверения не имел, ранее к административной ответственности не привлекался. Сотрудники полиции проводят по факту случившегося проверку.

В Чесменском районе в 10 часов 45 минут шестого декабря на 14-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды 19-летний водитель за рулем «Киа Спектра» в условиях снегопада совершал обгон. При этом автомобилист выехал на встречку (выезд там разрешен) и столкнулся с двумя легковушками – «Лада Гранта» и «Киа Рио».

В результате ДТП водитель «Лады Гранта», мужчина 1983-го года рождения, погиб, водитель и два пассажира иномарки «Киа Спектра» получили ранения.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, сотрудники полиции проводят по факту происшествия проверку. Уже установлено, что водитель автомобиля «Киа Спектра» за рулем с 2020-го года, и за это время сотрудники ГИБДД привлекали его к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения восемь раз.