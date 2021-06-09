На трассе Челябинск-Курган, где обрушился мост, открыли движение транспорта

На дороге из Челябинска в Курган, на трассе Р-254, открыли движение транспорта. Рабочие устранили препятствие в виде обрушившегося модульного пешеходного перехода.

Напомним, в районе села Введенское на 253 километре автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск грузовой автомобиль с поднятым кузовом обрушил на трассу надземный пешеходный переход.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», автодорогу закрыли для движения транспорта, чтобы убрать с трассы обрушившуюся конструкцию. Работы вели три часа 20 минут. На месте работали два крана.

Добавим, что пострадавших. Движение по трассе открыто.

Фото: vk.com, «Регион-74»