На трассе Москва-Челябинск в лобовом ДТП погиб водитель

В Саткинском районе при лобовом столкновении машин УАЗ и Honda Jazz погиб водитель иномарки. В аварии также пострадал пассажир отечественного авто. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
Смертельная авария произошла в четверг, 10 декабря, в 16.15 в Саткинском районе на 1706 километре автодороги Москва-Челябинск.
По данным УГИБДД области, 65-летний водитель Honda совершал обгон на разрешенном для этого маневра участке дороги. На встречной полосе иномарка лоб в лоб врезалась в «буханку» под управлением 42-летнего водителя.
Водитель иномарки скончался на месте аварии. 40-летнего пассажира УАЗа с травмами госпитализировали в больницу.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.