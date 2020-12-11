В Историческом музее Южного Урала в Челябинске установлены бесконтактные санитайзеры

В Челябинской области за сутки подтверждено 298 новых случаев ковида

На трассе Москва-Челябинск в лобовом ДТП погиб водитель

Четыре важных вопроса о Конституции — в видеоматериале Исторического музея Южного Урала

На трассе Москва-Челябинск в лобовом ДТП погиб водитель

В Саткинском районе при лобовом столкновении машин УАЗ и Honda Jazz погиб водитель иномарки. В аварии также пострадал пассажир отечественного авто. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Смертельная авария произошла в четверг, 10 декабря, в 16.15 в Саткинском районе на 1706 километре автодороги Москва-Челябинск.

По данным УГИБДД области, 65-летний водитель Honda совершал обгон на разрешенном для этого маневра участке дороги. На встречной полосе иномарка лоб в лоб врезалась в «буханку» под управлением 42-летнего водителя.

Водитель иномарки скончался на месте аварии. 40-летнего пассажира УАЗа с травмами госпитализировали в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.