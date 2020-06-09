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На трассе Москва-Челябинск водитель после ДТП вылетел через лобовое стекло на дорогу

Происшествия
Сегодня, 14:35

На трассе в Чебаркульском районе (Челябинская область) понадобилась помощь медиков водителю грузовика, который решил с поднятым кузовом проскочить под мостом. В итоге мужчина вылетел из кабины и получил тяжелые травмы.

Авария произошла сегодня, девятого июня, на 1812 километре автодороги Москва – Челябинск.

«Водитель грузового автомобиля МАН, по предварительной информации, двигаясь с поднятым кузовом, совершил наезд на верхнюю опору автомобильного моста. После удара водитель, мужчина 1976 года рождения, выпал из кабины через лобовое стекло. Водителю была оказана разовая медицинская помощь», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель является гражданином Армении, проживает в городе Челябинске. Работает водителем грузового автомобиля в коммерческой организации.

 

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