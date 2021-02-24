На трассе разбился студент из Кусы

На автодороге Златоуст-Куса молодой парень, который ехал на учебу в техникум не справился в условиях снегопада и улетел в кювет. Он погиб на месте. Вместе с ним в машине была его девушка. Она осталась в живых.

Авария со смертельным исходом произошла 24 февраля на 19 километре автодороги Златоуст – Куса.

«19-летний водитель, управляя автомобилем КИА СПЕКТРА в условиях снегопада, не справился с управлением совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль совершил съезд в правый кювет.

В результате происшествия водитель молодой человек скончался на месте, до прибытия скорой медицинской помощи. В момент ДТП в автомобиле находилась девушка, ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Установлено, что молодые люди жители Кусинского района, оба являются студентами техникума Златоуста. Они ехали на учебу.