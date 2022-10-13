Начальник ГУФСИН по Челябинской области получил нагоняй от прокуратуры

Заместителем прокурора области Сергеем Левшаковым проведена проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области, расположенном Магнитогорске. Выявлены многочисленные нарушения.

Как сообщили в прокуратуре региона, в исправительном учреждении не соблюдались требования закона, регламентирующего режим отбывания наказания. Выявлен ряд нарушений в части порядка применения мер взыскания к осужденным, их материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, порядка привлечения к труду и другие.

Не в полной мере обеспечивались безопасные условия содержания осужденных в учреждении, выявлены нарушения закона «О пожарной безопасности».

Также установлено, что в подсобных помещениях уровень искусственного освещения не соответствовал требованиям СанПиН. Не в полной мере осуществлялось трудоустройство осужденных, имеющих по приговорам судов исковые требования потерпевших, с целью возмещения ущерба, причинённого совершённым преступлением, а также имеющих алиментные обязательства на содержание несовершеннолетних детей.

По результатам проведенной проверки заместителем прокурора области начальнику ГУФСИН России по Челябинской Михаилу Арсланову области внесено представление об устранении нарушений закона.