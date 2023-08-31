Над Брянском сбиты три беспилотника с помощью антидронового ружья и специального карабина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотных летательных аппарата самолетного типа объекты в Брянской области. Три беспилотника сбиты над Брянском с помощью антидронового ружья и специального карабина.

«31 августа около 10 часов по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, бдительные жители Брянска сообщили на пульт дежурного ЦОВ об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом. «Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. заявил Богомаз.

Как отметил глава региона, в результате попытки атаки беспилотниками никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.