Навигатор сыграл злую шутку с супружеской парой из Башкирии

Супружеская пара из Башкирии заблудилась в окрестностях горы Сугомак (Челябинская область). Они хотели посетить местную пещеру и в ее поисках доверились навигатору и напрасно.

Действуя оказаниям навигатора супружеская пара подъехала к популярному месту не в самой удачной точке - к трассе мотокросса. Затем они несколько часов плутали, пытаясь отыскать дорогу. Благополучное завершение прогулки становилось нереальным из-за отсутствия связи, наступившей темноты, традиционно более прохладной в горной местности температуры воздуха и сильной физической усталости.

«Прибыв в район горной вершины, спасатели начали поиск 55-летних пострадавших сразу в двух направлениях – проходимые тропы и дороги обследовали на УАЗе, а бездорожье с применением квадроцикла», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Спасатели обнаружили «потеряшек» в болотистой местности между горой Сугомак и Егоза. Супруги ушли в противоположную сторону от нужной тропы более чем на три километра. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.