Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 14 несчастным случаям в Челябинской области

В этом году на железной дороге в Челябинской области было травмировано 14 человек (за аналогичный период 2021 года – 32), из них со смертельным исходом 12 случаев (в 2021 году – 20).

Всего на ЮУЖД с начала 2022 года от наезда подвижного состава травмировано 48 человек, что на 13 случаев меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Из них смертельные травмы получили 42 человека (в 2021 году – 43).

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

Особое внимание на Южно-Уральской железной дороге уделяется профилактике травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры. С начала 2022 года в Челябинской области на полигоне ЮУЖД не зафиксировано происшествий с участием детей и подростков, этого удалось достичь благодаря системной профилактической работе.

С 12 по 21 декабря на ЮУЖД проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы». Проводится мониторинг мест и участков, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках увеличиваются совместные с транспортной полицией профилактические рейды, в ходе которых нарушителям разъясняются требования правил безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры железной дороги.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД.