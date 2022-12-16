16.12.2022
Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 14 несчастным случаям в Челябинской области
16.12.2022
В Донбасс прибыли южноуральские ревизоры
16.12.2022
ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых
16.12.2022
У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль
16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
Несоблюдение правил безопасности на железной дороге привело к 14 несчастным случаям в Челябинской области
08.10.2022
В связи с ЧП на Крымском мосту временно прекращено движение поездов
28.09.2022
Мобилизованным вернут деньги за неиспользованные железнодорожные и авиабилеты
27.07.2022
На станциях ЮУЖД могут появиться скамейки из переработанного пластика
20.07.2022
Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к 11 несчастным случаям в Челябинской области с начала 2022 года
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022