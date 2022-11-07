Ночь не скроет: тепловизоры рыбоохраны засекли браконьеров в Челябинской области

Крупный штраф придется заплатить браконьерам за промысел рыбы на озере Большой Бугодак (Челябинская область). Сотрудники рыбоохраны выследили их ночью при помощи тепловизоров и взяли с поличным.

Бдительные инспекторы обнаружили злоумышленников во время ночного рейда. На акватории озера через тепловизоры они увидели мужчину, который доставал сети. Следом в объективы наблюдателей попал второй мужчина, дежуривший на берегу с автомобилем.

Как рассказал агентству «Урал-Пресс-Информ» начальник отдела рыбоохраны Челябинской области Владимир Борисов, инспекторы, дождавшись, пока мужчины достанут улов, задержали их и препроводили в полицию вместе с машиной, сетями в количестве девяти штук и добычей (щука, окунь, плотва, судак).

За незаконную ловлю нарушителям, а ими оказались жители города Белорецка (республика Башкортостан), предстоит заплатить штраф в размере 276 тысяч рублей и стать ответчиками по уголовному делу.