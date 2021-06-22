Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб

В ночь на среду, 23 июня, у пострадавшего от пожара дома в микрорайоне Залесье (Кременкульское поселение, Сосновский район, Челябинская область) будут дежурить пожарные и полиция, а завтра днем специалисты оценят ущерб.

«На всякий случай ночью около дома будет дежурить один пожарный автомобиль. Организовано дежурство наряда полиции», - сообщила начальник информационно-аналитического отдела администрации Сосновского района Светлана Макаровских в группе микрорайона ВКонтакте.

От огня больше всего пострадали пострадала кровля над вторым и третьим подъездами. Для жильцов доступ в квартиры не ограничили.

Для жителей дома был организован пункт временного размещения в детском саду и школе. «Желающих остаться на ночь в детском саду или уехать в пункт временного размещения в Кременкульскую школу не нашлось», - уточнила Светлана Макаровских.

В среду, 23 июня, в 10 часов 30 минут специалисты начнут проводить оценку ущерба, который огонь нанес кровле здания. «На основании этой оценки муниципалитет примет решение о восстановлении общедомового имущества здания (кровли)», - отметила Макаровских.

Кроме того, утром управляющая компания начнет проверку щитов и проводки на предмет короткого замыкания.

В администрации Сосновского района уточнили, пожар произошел в доме №3 по улице Еловая микрорайона Залесье.

По данным Сосновской ЕДДС произошло возгорание кровли в трехэтажном трехподъездном доме №3. Первый сигнал о пожаре поступил на пульт ЕДСС в Челябинске в 19.27. Начало тушения - 19.42. Горела кровля над всеми тремя подъездами. В 22 часа 50 минут глава Сосновского района Евгений Ваганов подтвердил, что пожар полностью потушен.