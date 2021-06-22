22.06.2021
Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб
22.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 июня
22.06.2021
В футбол играли настоящие артисты
22.06.2021
Юноша из Коркино посягнул на святое: реабилитация фашизма в России не пройдет
22.06.2021
Озёрское Трио "Трое" покорило нижегородскую «Весёлую Козу»
22.06.2021
Алексей Текслер призвал глав привиться от ковида, подав пример жителям
Ночью у пострадавшего от пожара дома в Залесье будут пожарные и полиция, завтра оценят ущерб
22.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
18.06.2021
В Челябинске сгорели мусорные контейнеры
17.06.2021
На птицефабрике «Равис» огонь охватил 3,8 тысячи квадратных метров
13.06.2021
Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021
В центре Челябинска только что положенный асфальт снова вскрывают
21.06.2021
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021