Новая схема мошенничества

В полиции Златоуста (Челябинская область) зафиксированы случаи, когда мошенники начали звонить своим жертвам якобы с телефонов «горячей» линии банка. Сотрудники полиции предупреждают, что сотрудники банка не могут звонить с телефона «горячей линии». Он принимает только входящие звонки от клиентов.

Жителю Златоуста мошенники позвонили с «горячей» линии банка и сообщили о списании денежных средств. Мужчина доверился и сообщил с телефона код из СМС сообщения, код ОНК из шести цифр из личных документов. После чего женский голос довел информацию по карте всех операций, который потерпевший производил с картой. Мужчина был уверен – это работник банка. В результате с карты были списаны все деньги.

«Сотрудники полиции предупреждают, что сотрудники банка не могут звонить с телефона горячей линии. Телефон горячей линии принимает только входящие звонки от клиентов. Если вам пришло СМС или поступил звонок с телефона горячей линии банка, отключитесь. Возьмите и сами наберите заново номер телефона горячей линии банка, указанный на карте и задайте все интересующие вас вопросы. Мошенники с помощью программирования могут подменить любой номер», - сообщила официальный представитель ОМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что мошенники звонят своим жертвам с номеров, которые у пострадавших высвечиваются, как телефоны якобы силовиков.

Так, жительнице Златоуста аферисты позвонили и также представились якобы сотрудниками полиции. У женщины не было никаких сомнений, потому что на телефоне при звонке высветилось «ГУ МВД России по Челябинской области». Звонивший якобы с этого номера сообщил женщине, что в отношении нее написано заявление в полицию по факту мошенничества. Тогда потерпевшая осознала, что ее «разводят» мошенники. Только спустя некоторое время потерпевшие понимают, что стали жертвами обмана и обращаются в полицию.

А в Челябинске женщина перевела на счет злоумышленникам более 100 тысяч рублей. Она поверила позвонившей незнакомке, представившейся должностным лицом государственной структуры и сообщившей о якобы полагающейся ей солидной денежной компенсации.

Полицейские Челябинской области еще раз напоминают жителям региона, что при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывать разговор и звонить в банк самостоятельно по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты.