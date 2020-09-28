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Новые подробности из жизни 90-летней миасской Полетты, распространявшей наркотики

Происшествия
Сегодня, 11:07
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Автор: 
Инна Шемаева

90-летняя наркосбытчица из Миасса (Челябинская область), которая воплотила в жизнь сценарий, похожий на французский фильм «Полетта», оказалась не так уж и проста. Ее жалели многие южноуральцы, предполагая, что ее заставили распространять наркотики. Все оказалось не так.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник, 90-летняя сбытчица героина, которую полицейские поймали с поличным, дама цыганской национальности. Ранее она неоднократно была судима за аналогичные преступления. Распространением наркотиков она занималась постоянно.

Изначально, не исключалось, что бабушку могли заставлять торговать наркотиками.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», бабуля из Миасса решила повторить сценарий французского фильма «Полетта», главной героиней которого была вредная старушка с непростым характером, которая стала крупнейшим торговцем «травой» в районе. Хитом продаж оказалась выпечка с гашишем. Бизнес процветал и налаживался. Но насладиться обретенным благосостоянием ей не удалось, как не удалось и миасской Полетте.

Возбуждено уголовное дело, в отношении цыганки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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