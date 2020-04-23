Обвиняемый в педофилии «дядя Сережа», пытался выйти из СИЗО, прикрываясь коронавирусом

В Челябинской области 51-летний индивидуальный предприниматель Сергей Кокорин, обвиняемый в совершении насильственных действий в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната, пытался смягчить себе меру пресечения и убедить суд отпустить его под домашний арест.

«Дядя Сережа», как его называли дети, сослался на коронавирус и свое состояние здоровья. Он сообщил, что у него проблемы с почкой и, учитывая состояние его здоровья, он может подхватить коронавирусную инфекцию, а значит, находясь в СИЗО, будет опасен для окружающих.

Сегодня, 23 апреля, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката подсудимого Сергея Кокорина оставил без изменения постановление Красноармейского районного суда от 25 марта 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства подсудимого и его защитников об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

«Обжалуя судебный акт районного суда, адвокат просил его отменить, ходатайство об изменении меры пресечения удовлетворить. Судом в этом было отказано. Обвиняемый пробудет под стражей до 14 мая 2020 года», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении семи воспитанников коррекционной школы-интерната в Челябинской области было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено 51-летнему мужчине. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты. Руководитель детского дома уволена. На период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения. Но затем они вернулись к работе, так как следствие не нашло данных об их причастности к насилию над детьми.