Очередное мошенничество в Челябинске под видом ДТП

Мошенники под видом родственников, попавших в ДТП, лишили денег двух пожилых челябинок. Возбуждены уголовные дела, общая сумма ущерба составила 830 000 рублей.

Жертвами аферистов снова стали пожилые жительницы Челябинска – 86-ти и 83-ти трех лет. В обоих случаях потерпевшим позвонили неизвестные и сообщили, что родственницы женщин совершили ДТП, вследствие чего пострадали люди, которым требуются деньги на лечение. Введенные в заблуждение женщины отдали накопленные сбережения злоумышленникам.

«У женщин мошенническим путем были похищены денежные средства в сумме 580 000 и 250 000 рублей. По данным фактам в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Полицейские напоминают челябинцам о бдительности в отношении подобных ситуаций. Необходимо сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить еще кому-либо из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее. В случае, если вы лишились денежных средств, и даже если информация оказалась ложной, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02.