Очередной перевозчик попал в поле зрения прокуратуры Челябинска

Прокуратура Челябинска проверит перевозчика, у которого вспыхнул маршрутный ПАЗ на северо-западе города. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Напомним, рано утром 13 декабря ПАЗ двигался по маршруту №36. На пересечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта в машине, по данным регионального МЧС, вспыхнул моторный отсек. Пассажиров в момент пожара в автобусе не было.
Это уже третье за неделю загорание маршрутных автобусов в Челябинске. 5 декабря, в центре Челябинска полностью сгорел ПАЗ. Внутри были водитель и пассажиры, которым удалось эвакуироваться из машины. 8 декабря на проспекте Ленина вспыхнуло маршрутное такси без людей внутри.
Пожарами в маршрутках занялась прокуратура. Надзорное ведомство потребовало от начальника полиции Челябинска проверить перевозчика, у которого вспыхнул ПАЗ с людьми. Кроме того, сотрудники пожарного надзора выясняют причины возгорания второго маршрутного такси, которое в момент происшествия находилось не на маршруте.