Охрана Таганая вовремя заметила и потушила брошенный костер

В Челябинской области на Таганае неизвестные бросили посреди леса дымящийся костер. Огонь потушили инспекторы службы охраны национального парка.

«В районе Откликного гребня мог случиться пожар – брошенный кем-то костёр вовремя обнаружили инспекторы службы охраны «Таганая». Судя по всему, горе-туристы ушли совсем недавно, не задумавшись, к чему привела бы такая беспечность», - сообщили в телеграм-канале «Таганай News».

При этом стоянки и разведение костров в районе Откликного гребня запрещены. Там нет воды. В то время как в трех километрах находится приют «Гремучий ключ», где можно поставить палатку или разместиться в томиках.