Опасный сон: пьяный карталинец задремал на железнодорожных путях

В Карталах (Челябинская область) мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сократить путь до дома и перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Но силы покинули его, и он прилег поспать на рельсах.

«Дойдя до служебного перехода, мужчина почувствовал усталость, решил отдохнуть и не заметил, как задремал, пока его не увидели железнодорожники и не сообщили нашим сотрудникам», - сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Стражи порядка разбудили 47-летнего нарушителя, лежавшего на служебном железнодорожном переходе станции Карталы-1, и доставили в дежурную часть, где на него был составлен административный протокол по части пятой статьи 11.1 КоАП «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене».

За отдых в неположенном месте мужчине грозит штраф в размере ста рублей.