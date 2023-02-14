Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он осужден за заведомо ложный донос об угоне автомобиля. Мужчина инсценировал угон своей машины, чтобы спрятать ее от судебных приставов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», полицейские Челябинска задержали местного жителя, который инсценировал угон своей машины «Toyota RAV4», подлежащей изъятию за долги.

Чтобы спасти автомобиль, мужчина попросил свою знакомую по работе в такси отогнать машину и поменять номера, а затем перегнал ее в арендованный гараж. А потом он позвонил в полицию и заявил об угоне. Провести полицейских ему не удалось. Машина была найдена и арестована.

И вот точка в резонансной истории поставлена.

«В ходе процессуальной проверки по заявлению установлено, что сообщение о преступлении является ложным, факта угона автомобиля не было, в связи с чем органом полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.