14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
14.02.2023
Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест
14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
20.12.2022
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
09.11.2022
В Челябинске задержан похититель авто известного стритрейсера
11.10.2022
Челябинец угнал авто собутыльника и попал в аварию
03.10.2022
Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023