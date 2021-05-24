Осужден организатор борделя на Кировке

Центральный райсуд Челябинска вынес приговор владельцу спа-салона VIP-Soblazn и его администратору за организацию занятий проституцией. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд установил, что 37-летний челябинец арендовал помещение и вел финансовую деятельность. А 36-летняя женщина работала администратором салона.

«За период с мая 2016 по июнь 2019 года, используя девушек, оказывающих услуги сексуального характера в виде эротического массажа, обвиняемые содержали притон для занятия проституцией в помещении SPA-салона в Центральном районе Челябинска. Девушки, оказывающие данные услуги, привлечены к административной ответственности в виде штрафа за занятие проституцией», - сказала Мамаева.

Мужчину и женщину признали виновными по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией).

Челябинцу назначили один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а его сообщнице – один год и два месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком один год и шесть месяцев.