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Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области

В Челябинской области на перегоне Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги, где утром 16 марта произошел сход вагонов с рельсов, восстановлено движение поездов по одному пути.

«В 19 часов 53 минуты по московскому времени (21.53 – по местному) открыли движение по одному пути», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Задержанные пассажирские поезда отправились по назначению.

Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны. «Пассажирские поезда будут пропускаться в приоритетном порядке», - уточнили в ЮУЖД.

В компании заверили, принимаются необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне.

По причине схода вагонов два пассажирских поезда - № 123 Новосибирск – Белгород и № 332 Уфа – Новый Уренгой - следуют измененным маршрутом.

Четыре поезда вышли на свой маршрут: № 102 сообщением Пенза – Тюмень, № 123 сообщением Новокузнецк – Кисловодск, № 148 Астрахань – Нижневартовск и № 332 Уфа – Новый Уренгой. Первый поезд следует с задержкой четыре часа 24 минуты, второй - четыре часа шесть минут, третий - задержка три часа 28 минут, четвертый - на шесть 6 часов 15 минут. Пассажиры поезда № 123 были обеспечены питанием и водой.

ОАО «РЖД» принимаются меры для скорейшего ввода поездов в график движения. «Постараемся максимально сократить их опоздание», - пообещали железнодорожники.

Поезд сообщением № 351 Приобье – Уфа прибыл в Уфу с задержкой шесть часов 14 минут.

Напомним, 16 марта в четыре утра 36 минут по местному времени во время движения по нечётному пути перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги грузового поезда (два локомотива и 66 вагонов, груженных углём) сошли с рельсов 19 грузовых вагонов. Вследствие схода вагонов было повреждено железнодорожное полотно, три опоры контактной сети и полкилометра железнодорожного полотна.

На время восстановительных работ движение поездов было организовано по альтернативным маршрутам.

Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).