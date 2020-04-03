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Отсутствие водоисточника помешало оперативно потушить пожар в Сосновском районе

Фото: 
ГУ МЧС России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 13:15

В поселке Саргазы Сосновского района (Челябинская область) произошло возгорание производственного здания по изготовлению поддонов. Пострадавших и погибших нет.

Ближайший водоисточник расположен на расстоянии одного километра от места пожара, тушение было организовано методом подвоза воды.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, пожар произошел вчера, второго апреля. Подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на ликвидации возгорания по повышенному номеру сложности.

На момент прибытия первого подразделения противопожарной службы наблюдалось горение кровли отдельно стоящего производственного здания по изготовлению поддонов на площади 400 квадратных метров. 

До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались десять человек.

"Высокая пожарная загрузка здания, его сложная форма и деревянная конструкция опоры кровли, а также позднее сообщение о возгорании в пожарную охрану позволило огню распространиться по кровле", - сообщили в пресс-центре МЧС по Челябинской области.

На месте работали сотрудники отделения дознания, которым предстоит установить причину пожара. 

Предположительно, горение началось в бытовом помещении, расположенном внутри производственного здания, из-за аварийной работы электрооборудования.

 

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