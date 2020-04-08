Падением двух детей в траншею СК заинтересовался после публикаций в СМИ

Следственные органы СК РФ по Челябинской области проводят проверку информации о падении двух детей в траншею, оставленную коммунальными службами.

ЧП произошло 11 марта в деревне Коротаново. Вечером двое мальчишек (учащиеся 3-го и 5-го классов) решили перейти траншею, выкопанную для чистки местного пруда. В искусственном водоеме стоял лед, но в некоторых местах имелись проталины. Края траншеи, по которым двигались мальчики, не выдержали и, скатившись вниз, дети оказались в ледяной воде. Виолетта Нуранбекова, рискуя своей жизнью, вытащила их из воды.

Сейчас сотрудники главного управления МЧС России по Челябинской области готовят ходатайство о награждении ее медалью «За спасение погибающих на водах».