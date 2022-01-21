Педагог из Челябинска, которая унижала школьника, написала заявление об увольнении

Педагог из Челябинска, которая унижала школьника из-за стихотворения, которое он выучил не по заданной теме, написала заявление об увольнении. Прокуратура и полиция по факту неправомерного обращения с учеником второго класса сейчас проводит проверку.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, в том числе и прокуратурой Тракторозаводского района. Для этого есть все основания. Мы ожидаем объективного расследования и решения.

В ходе рабочей встречи директором было сказано, что преподаватель написала заявление об увольнении», - написала на своей странице в социальной сети детский омбудсмен Евгения Майорова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой обратилась мама ученика второго класса одной из школ Челябинска (по этическим соображениям номер школы не разглашается). Она рассказала, что педагог унижала ребенка из-за стихотворения, которое он выучил не по заданной теме. Учитель кричала на мальчика, унижала и дергала за руки.

Ведет ли сейчас занятия педагог, неизвестно.