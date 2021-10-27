Педофилу из Магнитогорска, заразившего ребенка ВИЧ, вынесли приговор

В закрытом судебном заседании Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской области огласил приговор в отношении местного жителя ранее судимого. Он, угрожая убийством, надругался над мальчиком и заразил его ВИЧ-инфекцией.

Приговором Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска Челябинской области мужчина приговорен к лишению свободы сроком на 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда судом удовлетворен в полном объеме. С жителя Магнитогорска в счет возмещения морального вреда в пользу законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего взыскана денежная сумма в размере 500 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в Челябинский областной суд.