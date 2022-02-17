Песков высказался о проблеме нападения бездомных собак на людей

В Кремле прокомментировали проблему нападения бездомных собак. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что это, наверное, вопрос к законодателям и депутатам.

Как сообщают РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблема нападения бездомных собак есть и переадресовал этот вопрос к законодателям.

«Проблема есть в разных регионах. Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке дня, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом примеры безответственного отношения к домашним питомцам. Но как это оформить, на что поставить акценты - это вопрос к законодателям», - цитирует Пескова издание.

Ранее власти Коркинского района признали, что ситуация с безнадзорными животными остается напряженной. Действующий федеральный закон, которому должны следовать, не работает. Как отловленные чипированные, так и другие бездомные собаки проявляют агрессию.

Напомним, 16 февраля стая бездомных собак нападала на 11-летнюю девочку. С рваными ранами ее доставили в больницу. Прокуратура начала проверку. СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

В выходные в Федоровке пес породы хаски напал на семилетнего мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома, Он искусал ребенку лицо.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».