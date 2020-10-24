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По факту халатности и хищения денег при очистке реки Миасс в Челябинске возбуждены уголовные дела

Происшествия
Сегодня, 15:10
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по факту халатности и хищения бюджетных средств, полученных в счет оплаты работ по очистке акватории реки Миасс.

Государственный контракт на очистку водоема, заключенный с министерством экологии Челябинской области в рамках национального проекта «Экология», выполняла компания ООО «Акватехника».

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, одно уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по региону по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность» - по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей при приемке работ по контракту.

Второе уголовное дело возбуждено уже главным следственным управлением регионального полицейского главка - по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа работников «Акватехники» по факту хищения бюджетных средств, полученных в счет оплаты работ по очистке Миассе, в сумме свыше 12-ти миллионов рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», прокурорская проверка выявила, что ООО «Акватехника» при сдаче работ в отчетные документы были внесены недостоверные сведения о массе размещенных на полигоне отходов и о затратах на их перевозку. При этом минкологии Челябинской области работы были приняты.

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков заявил, что работа подрядчиком по уборке реки Миасс была выполнена в полном объеме.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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