По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело

В Кизильском районе (Челябинская область) на территории животноводческой фермы обнаружен труп фермера. Возбуждено уголовное дело.

Труп 56-летнего мужчины был обнаружен 29 декабря. По данным собственного источника, предположительно нападавших было двое. Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Следователями СК и сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления.