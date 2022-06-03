03.06.2022
По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла
03.06.2022
«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом
03.06.2022
В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»
03.06.2022
Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств
03.06.2022
В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену
03.06.2022
Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам
По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022