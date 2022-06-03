По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла

Челябинские полицейские продолжают пресекать нелегальную деятельность трех пунктов приема металлолома. За сутки из них объятопорядак 1400 килограммов лома.

За прошедшие сутки сотрудники отделений экономической безопасности и противодействия коррупции отделов полиции «Металлургический», «Тракторозаводский» и «Калининский» УМВД России по городу Челябинску выявили и пресекли нелегальную деятельность трех пунктов приема металлолома.

«В ходе рейда стражи порядка выявили нарушения, предусмотренные статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения», и «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

В рамках административных производств из указанных пунктов изъято более 1 400 килограммов металлолома. Полицейские напоминают, что за нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от полутора до восьми тысяч рублей для физических лиц, от трех до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией предмета совершения административного правонарушения, металлического лома и отходов черных металлов.

Напомним, проверки пунктов приема металла проводятся по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова.

Давая поручение провести масштабные проверки Михаил Скоков отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников. Ущерб от их действий может оказаться весьма ощутимым.