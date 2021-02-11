Под Челябинском автобус при развороте устроил смертельное ДТП

Челябинским подрядчикам сказано устранить колейность и наледь на дорогах

В Челябинске вода в очередной раз «вышла из берегов»

Челябинцев снова толкают на протестные акции в поддержку Навального

Челябинский музей приглашает на лекцию о любви Сальвадора и Галы Дали

После встречи с Андреем Фалейчиком жительница копейского Кадровика прекратила голодовку

Школьники и студенты Южного Урала увековечат память погибших при исполнении воинского долга земляков

Выводы аудитора: Ярмарка на площади Революции Челябинска организована в соответствии с требованиями закона

В Южноуральске после прорыва трубы в роддоме рухнул потолок

Под Челябинском автобус при развороте устроил смертельное ДТП

В Сосновском районе Челябинской области в автобус Hyundai, который совершал маневр разворота на трассе, врезалась машина Kia Rio. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в аварии погиб 22-летний пассажир легковушки.

Авария произошла 10 февраля в 21.30 на 42 километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу». По данным регионального полицейского Главка, водитель автобуса пошел на разворот, после чего столкнулся с попутным автомобилем Kia Rio под управлением 30-летнего водителя.

22-летний пассажир легковушки погиб, еще двое пассажиров иномарки – 25 и 29 лет – обратились за медицинской помощью.

«Автобус не пассажирский, - уточнили в ГУ МВД области. – Он перевозит рабочих. На момент ДТП был пустой».

По факту смертельной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: Instagram, crashautochel