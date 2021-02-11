Под Челябинском автобус при развороте устроил смертельное ДТП
В Сосновском районе Челябинской области в автобус Hyundai, который совершал маневр разворота на трассе, врезалась машина Kia Rio. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в аварии погиб 22-летний пассажир легковушки.
Авария произошла 10 февраля в 21.30 на 42 километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу». По данным регионального полицейского Главка, водитель автобуса пошел на разворот, после чего столкнулся с попутным автомобилем Kia Rio под управлением 30-летнего водителя.
22-летний пассажир легковушки погиб, еще двое пассажиров иномарки – 25 и 29 лет – обратились за медицинской помощью.
«Автобус не пассажирский, - уточнили в ГУ МВД области. – Он перевозит рабочих. На момент ДТП был пустой».
По факту смертельной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.