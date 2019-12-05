Под Челябинском автокран улетел в кювет
Происшествия
Вчера, 14:33
Сегодня, пятого декабря, на втором километре автодороги «Обход Челябинска» водитель из Тюменской области вылетел с обочины и улетел в кювет. Жизни мужчины ничего не угрожает.
ЧП произошло в районе трех часов ночи. Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, в условиях снегопада на изгибе дороги водитель автокрана не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автокрана житель Тюменской области со стажем вождения больше 20 лет.
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