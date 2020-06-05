Подросток из Магнитогорска едва не погибла, пытаясь сделать селфи на крыше поезда

Следователи Магнитогорска (Челябинская область) выясняют обстоятельства получения 14-летней девочкой электротравмы на железнодорожных путях. Известно, что подросток захотела сделать эффектное селфи.

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКР начата процессуальная проверка по факту травмирования током высокого напряжения 14-летней девушки.

«Две девушки находились на территории парка отправления, где решили сделать фотографию на крыше вагона-цистерны. Одна из них передала телефон своей подруге и поднялась на крышу вагона, находившуюся под контактным проводом. При попытке сделать «селфи» 14-летняя девушка травмирована электрическим током высокого напряжения. Пострадавшая с места происшествия бригадой врачей скорой медицинской помощи доставлена в больницу с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги», - сообщили в Уральском Следственном управлении на транспорте.

Это уже не первый случай, когда стремление южноуральцев сделать эффектное селфи заканчивается трагедией.

30 июня 2018 года в Кыштыме водитель автомашины «Фольксваген» после клубной вечеринки вез в кузове автомобиля двух девушек, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Кузов машины был оборудован таким образом, что пассажиркам можно было держаться руками только за крышу автомобиля.

Тем не менее, во время поездки одна из девушек решила сделать селфи. На одной из улиц города, после совершения маневра, она не удержался и выпала на проезжую часть. От полученных травм девушка скончалась на месте. Водитель приговорен к трем годам лишения свободы.

В июне этого же года в Башкирии разбился 64-летний турист из Челябинской области. Он упал с высокой горы, когда пытался сделать селфи: оступился и упал вниз. Трагедия произошла на территории Нугушевского водохранилища.