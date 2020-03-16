Подросток из Миасса сел за изнасилование 12-летней девочки

Миасским городским судом (Челябинская область) вынесен приговор 15-летнему подростку за совершение преступлений, предусмотренных пункту «б» части четвертой статьи 131 УК РФ – изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством, в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, части первой статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

В судебном заседании было установлено, что 25 августа 2019 года 15-летний житель Миасса распивал спиртные напитки с 12-летней девочкой, после чего, применив к ней насилие, угрожая убийством, совершил ее изнасилование и похитил имущество.

Как сообщили в пресс-службе суда, насильнику назначено шесть лет и десять дней лишения свободы, в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 150 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.