Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать

В Снежинске (Челябинская область) 16-летний подросток избил свою мать, которая пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм женщина скончалась.

Следственный комитетом возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» по факту смерти местной жительницы. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что мать 16-летнего парня в день трагедии пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес ей несколько ударов по жизненно важным органам, от которых женщина скончалась.

Решается вопрос о предъявлении парню обвинения. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.