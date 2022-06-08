08.06.2022
В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев
08.06.2022
Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать
08.06.2022
«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона
08.06.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег
08.06.2022
В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака
08.06.2022
Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций
Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать
01.06.2022
Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд
31.05.2022
Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег
31.05.2022
Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться
24.05.2022
Главе Агаповского района предъявили обвинение по статье о взятке
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022