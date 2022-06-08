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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Кыштыме (Челябинская область) будет проведена масштабная реконструкция объекта культурного насл
08.06.2022

В Кыштыме отреставрируют Белый дом и откроют в нем музей Демидовых
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08.06.2022

В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев
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Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать

В Снежинске (Челябинская область) 16-летний подросток избил свою мать, которая пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм женщина скончалась.

Следственный комитетом возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» по факту смерти местной жительницы. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что мать 16-летнего парня в день трагедии пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес ей несколько ударов по жизненно важным органам, от которых женщина скончалась.

Решается вопрос о предъявлении парню обвинения. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Автор: Инна Шемаева
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В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Кыштыме (Челябинская область) будет проведена масштабная реконструкция объекта культурного насл
08.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

05.06.2022 20:12

В Южноуральске утонул ребенок

05.06.2022 14:53

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

05.06.2022 14:26

В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

05.06.2022 14:10

Где заказать пиццу с доставкой в Магнитогорске?

05.06.2022 13:20

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

05.06.2022 13:15

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

05.06.2022 12:59

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

05.06.2022 12:58

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске