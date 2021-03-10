Полицейские Челябинска ищут новых жертв уличного грабителя

Челябинские полицейские задержали уличного грабителя. Пока он признался только в двух преступлениях, но стражи порядка не исключают, что жертв может быть намного больше. Мужчина заключен под стражу.

Почти месяц ушел у сотрудников полиции, чтобы найти грабителя, жертвами которого стали женщины. Он задержан и сейчас вполне спокойно дает признательные показания.

«Восьмого февраля я шел по улице Суруханской. Впереди меня шла женщина. Я догнал ее и выхватил у нее из рук сумку. Потом спрятался в подъезде, в сумке ничего ценного не было, я ее выкинул. На следующий день я шел по улице Днепровской. Впереди меня также шла женщина. Я стал выхватывать у нее сумку, с первого раза у меня не получилось. Она упала, и я ее выхватил. Также спрятался в подъезде. В сумке был сотовый телефон и кошелек, но там была одна мелочь», - рассказал задержанный.

Возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до семи лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вы также пострадали от действий обвиняемого, то сообщите по телефону: 8(922)634-06-06 либо в территориальные органы внутренних дел.