Полицейские Челябинска изъяли крупную партию паленых сигарет

Полицейскими в Советском районе Челябинска изъята крупная партия немаркированной табачной продукции на сумму свыше четырех миллионов рублей.

В ходе проведенных на потребительском рынке Челябинска мероприятий из торгового бокса и автомобиля «Пежо Боксер» сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъята 81 коробка немаркированной табачной продукции на общую сумму около 4,3 миллиона рублей.

В рамках оперативно-розыскной деятельности установлен индивидуальный предприниматель, который с целью сбыта приобрел и хранил табачные изделия, не имеющие специальные (акцизные) марки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.