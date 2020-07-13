Полицейские Челябинска ликвидировали наркопритон

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области ликвидирован наркопритон в Ленинском районе Челябинска.

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неработающий житель Челябинска систематически предоставлял наркозависимым лицам для потребления наркотиков синтетического происхождения помещение своей квартиры в одном из домов по улице Агалакова.

«В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции обнаружены и изъяты приспособления для потребления наркотиков, задержано трое наркозависимых, которые потребляли по данному адресу наркотические средства. В отношении задержанных составлено три административных протокола по статье 6.9 КоАП РФ – «Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Сам гражданин, предоставлявший свое помещение для потребления наркотиков, также является наркопотребителем и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.