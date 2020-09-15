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Полицейские Челябинска разыскивают без вести пропавшего мужчину

Происшествия
Сегодня, 16:03
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Отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску разыскивает без вести пропавшего Брауна Александра Петровича 1978-го года рождения.

Мужчина ушел из дома по адресу Захаренко, 17, и с первого сентября текущего года о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид ему 40-45 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, коротко подстрижен.

Особые приметы - искривлена носовая перегородка, отсутствует мочка левого уха.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску: 8 (351)742-13-69, 02 либо 8 (950)741-90-00.

 

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